Audi Allroad Shooting Break Concept wordt nieuwe TT

Door: BV

Dit is de Audi Allroad Shooting Brake concept. 4,20m lang, 1,85m breed, 1,41m hoog en een voorbode voor de nieuwe Audi TT. Audi heeft een als Shooting Brake verklede TT-voorloper overigens al eerder opgevoerd. In 2005 om precies te zijn. Deze editie rust op een wielbasis van 2,51m en heeft 255/40-rubbers die om 19-duims velgen geklemd zijn.

In het interieur zien we het dashboard dat Audi eerder al voorstelde op de CES technologiebeurs in Las Vegas. De constructeur uit Ingolstadt maakt er geen geheim van dat die voor de derde generatie TT bestemd is.

Het koetswerk onthuld zowel quattro- als e-tron logo's. Dat eerste duidt uiteraard op de intergraalaandrijving, terwijl het tweede onhuld dat de traditionele verbrandingsmotor (een tweeliter turbo met 292pk en 380Nm) bijstand krijgt van een elektromotor. Die is 54pk en 270Nm sterk, en werkt ook via de zestrapsautomaat. Beiden drijven uitsluitend de voorwielen aan. Een tweede elektromotor met meer pk's (155) maar exact even veel trekkracht, zit bij de achteras en neemt de vierwielaandrijving voor rekening. De accu's kan je opladen aan het stopcontact en omdat je de concept over beperkte afstand uitsluitend elektrisch kan laten rijden, wordt het officiële verbruikscijfer erg laag: 1,9l/100km. Met een volle benzinetank en compleet geladen batterijen kan je 820km afleggen.

Door de elektromotoren en de accu's weegt de creatie meer dan 1,6 ton, maar dat betekent niet dat de prestaties tegenvallen. Als alle motoren samenwerken wordt er immers 408pk en 650Nm opgewekt. Dat is voldoende voor een top van 250km/u - met begrenzer - en een honderdsprint in 4,6 seconden.

Beeld is er in de fotospecial.