Bij de voorwielen: Opel Insignia Country Tourer

Door: BV

Opel introduceerde de Country Tourer - zeg maar een stoere, opgehoogde variant van de Insignia Tourer - in de herfst van vorig jaar. Met vierwielaandirjving en potige motoren. Twee factoren die de prijs uiteraard opdrijven. Nu is er echter een nieuwe optie, waarbij de 1.6l turbomotor met 170pk alleen de aandrijving van de voorwielen garandeert. De dieselvariant met 163pk bedient eveneens alleen de voorwielen. Dat scheelt in de prijs, maar ook in verbruik en CO2-uitstoot.

De basisprijs van de voorwielaangedrven Insignia Country Tourer bedraagt nu € 34.100. Dat is zo maar even € 3.200 minder dan bij dezelfde motorvariant mét 4x4. Het verbruik daalt ook: tot 4,5l/100km voor de 2.0 CDTi. Dat komt neer op een uitstoot van 119gr/km. Een verbetering van 20% ten opzichte van de uitvoering met integraalaandrijving.

