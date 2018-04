Nissan overweegt Qashqai Coupé

Door: BV

Je zal tegenwoordig maar autoconstructeur zijn. De tijd dat je het in de middenklasse kon rooien met een functionele vijfdeurs ligt alweer lang achter ons. Tegenwoordig is een SUV - in naam en stijl, niet in capaciteiten - hét hebbeding. Sterker nog: wie nu nog geen C- of zelfs B-SUV in het gamma heeft riskeert te laat te zijn op het feestje. Het voorprogramma van de volgende trend is immers al aan het spelen. En dat zijn, als we de specialisten ter zake mogen geloven, de SUV-Coupé's.

Iedereen maakt haast

Er zijn er al. Denk maar aan de Range Rover Evoque of de Mini Paceman. En er zijn er die flirten met het concept - zoals de BMW X6. En er is nog veel meer op komst. Mercedes werkt aan een MLC (op basis van de ML) en Audi liet al in z'n kaarten kijken met de Crosslane Concept.

Qashqai Coupé

Nissan mag zichzelf een pluim in de hoed steken voor de Qashqai. Die auto stond immers mee aan de wieg van het C-SUV-segment, dat de conventionele gezinsberline een flinke hap uit de taart heeft gekost. Het heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. Van de Qashqai gingen in Europa al meer dan 1,5 miljoen stuks over de toonbank. Logisch dus dat de Japanners graag net zo gezwind willen inspelen op de volgende trend. Een Qashqai Coupé is dan ook in overweging. Niets concreets, uiteraard, maar als een merk dergelijk (weloverwogen) uitspraken doet, zit er op z'n minst een teen in het water om de temperatuur van de markt te voelen. Wordt vervolgd?