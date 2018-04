Honda pocht met raceklare Civic

Door: AUTO55

De langverwachte volgende editie van de Civic Type-R, met een kleinere cilinderinhoud dan gewoonlijk maar bijgestaan door een turbo, zit in de pijplijn. Al is het op de officiële presentatie nog steeds wachten tot volgend jaar. Als zoethoudertje dan trakteert Honda ons in tussentijd op de eerste beelden van de WTCC-afgeleide. Deze voorlopig in camouflageoutfit gehulde racebolide moet binnenkort circuits onveilig maken als Touring Car. En er gaat wellicht heel wat door de Japanse hoofden. Honda heeft in het afgelopen seizoen vier keer winst gepakt in de World Touring Car Championship, en strijdt in het nakende toernooi uiteraard voor de titels. Zowel die van beste autofabrikant als de prijs voor beste coureur. Uitkijken voor Sébastien Loeb, die met de C-Elysée de wapens opneemt voor Citroën, is een niet mis te verstanen boodschap.

Hype



Op het Aragon circuit in Spanje werden afgelopen week de eerste openbare testen uitgevoerd met de Civic in volbloed racevorm. Zulke vertoningen zijn natuurlijk van tel om de hype rond de straatlegale Type-R opnieuw aan te wakkeren. De Civic WTCC rijdt onder bewind van het Castrol Honda World Touring Car Team en zal door twee piloten van het J.A.S. Motorsport Team (Gabriele Tarquini en Tiago Monteiro) door de bochten worden gejaagd. Maar er zijn ook twee private teams die meedingen met de Civic. Dat zijn Zengő Motorsport en Proteam Racing, die respectievelijk Norbert Michelisz en Mehdi Bennani de baan opsturen.