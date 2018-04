Opel Adam met 1 cilinder minder en 1 versnelling meer

Door: BV

Het Duitse merk lepelt een kleine 1.0l driecilinder benzinemotor met turbo in de kleine Adam. Dat was al bekend, maar vandaag heeft het bedrijf meer details vrijgegeven. Op de eerste uitgeleverde exemplaren is het evenwel nog steeds wachten tot de zomer.



zesbak van slechts 37kg



De nieuwe driecilinder turbomotor zal de reeds gekende atmosferische viercilinders in de Adam gezelschap houden. Maar hij wordt wel wat pittiger. Dankzij een turbo enerzijds en dankzij de aanwezigheid van een zesbak anderzijds. Tot op heden moet alle Adam het immers stellen met vijf versnellingen vooruit. De nieuwe zesbak is bovendien erg compact en licht. Hij weegt hooguit 37kg (zonder vloeistoffen). Dat helpt om puike verbruikscijfers neer te zetten.



90 of 115pk



De 1.0 komt er in twee versies. De eerste levert 90pk, de tweede 115pk. Beiden wekken echter een identieke trekkracht van 166Nm op, steeds vanaf 1.800t/min. Dat de motoren beter presteren dan de viercilinders staat boven verdenking, maar ook het normverbruik gaat omlaag. Tot 4,3l/100km of slechts 99g/CO2/km.