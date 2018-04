Met een Unimog de wereld rond

Door: AUTO55

Dit is de Mercedes Unimog 1300 L van honeymooners Jennifer en Peter Glas. Sinds april vorig jaar zijn ze met de 4x4 op pad in een reis rond de wereld en gaan ze moeilijke terreinen naar eigen zeggen niet uit de weg. De halve monstertruck slash mobilhome, inclusief bemanning en hun hele hebben en houden, heeft het zuidoosten van Europa en het ruwe Anatolische landschap al achter de rug. Nepal komt als volgende aan bod. Daarna volgt Tibet, China, Mongolië...

Universal Motor Gerät



Omdat Universal Motor Gerät iets te lang duurde om uit te spreken, bleef de naam Unimog over. Het gevaarte kwam kort na de Tweede Wereldoorlog bovendrijven, in eerste instantie om landbouwers in hun taken bij te staan. Maar z'n algemene terreincapaciteiten en zeer hoge bodemvrijheid wekte ook de interesse van verschillende krijgsmachten. En van particulieren. De Unimog staat nu nog steeds in verschillende varianten in de catalogus en wordt veelvuldig door openbare diensten gebruikt.