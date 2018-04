Porsche keert bonus van € 8.200 uit

Door: BV

Porsche leverde in 2013 15% meer wagens uit dan het jaar ervoor. De omzet steeg daardoor zo’n 3% en de winst ging 6% in de plus. En dat is goed nieuws voor de 15.000 werknemers van het luxemerk. Die krijgen elk een bonus van zo maar eventjes € 8.200.



De bonus bestaat uit twee delen. € 7.600 wordt rechtstreeks naar de werknemers gestort, maar is natuurlijk wel nog onderhevig aan belastingen. Op die manier is de uitkering evenmin slecht nieuws voor de Duitse overheid. De resterende € 600 per werknemers wordt aangewend om het pensioenfonds van de constructeur te versterken.