BMW M4 Coupé verpulvert vorige M3 op Nordschleife

De BMW M4 Coupé is erin gelukt een rondje Nordschleife af te haspelen in welgeteld 7 minuten en 52 seconden. Daarmee doet die maar liefst 13 seconden beter dan het model dat hij aflost - de M3 Coupé van de vorige generatie. De winst komt weliswaar niet als een verrassing. Niet alleen heeft de nieuweling meer pk's en Newtonmeters in petto (431pk en 550Nm tegenover 420pk en 400Nm), hij weegt ook lichter en trekt sneller op.

Ter herhaling: de nieuwe M4 (en M3) wordt niet langer aangedreven door een atmosferische 4l V8, wel door een geblazen zespitter met een liter cilinderinhoud minder. Hij heeft 4,1 seconden nodig om 100km/u op de teller te doen verschijnen en houdt het net als de vorige M3 bij 250km/u voor bekeken. Daar is uiteraard de elektronische begrenzer voor verantwoordelijk. Tot 280km/u blijven doorrazen kan, maar dan moet je er de M Driver's Pack bij bestellen.