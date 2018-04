Productie Porsche Cayenne verhuist

Door: BV

Dat sommige grote Porsche’s onderhuids erg veel gemeen hebben met Volkswagens, mag nu toch niemand meer verbazen. Het is dan ook niet zo raar dat de Cayenne in de fabrieken van dat merk bij elkaar wordt gevezen. Momenteel gebeurt dat in Bratislava, waarna de grotendeels afgewerkte modellen voor de laatste werken worden verscheept naar Leipzich. Maar de Duitsers moeten wat herschikken - de Panamera en Macan gaan immers ook als zoete broodjes over de toonbank.

25 miljoen euro

De Cayenne verhuist daarom naar Osnabrück. Daar worden ook de Boxster en Cayman gebouwd. Er wordt zo’n 25 miljoen euro in de faciliteit gepompt die zo snel mogelijk een jaarlijks Cayenne-volume van 20.000 stuks moet afleveren.