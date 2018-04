Gooit Amerika Aston Martin buiten?

Door: BV

Het is niet zo dat er niets gebeurt bij Aston Martin. Zo is het bedrijf uitermate goed in het actueel houden van bestaande modellen en modelvarianten. Eerder deze maand lanceerden de Britten nog de V12 Vantage S Roadster. De kleine onafhankelijke autobouwer (voor het overgrote deel eigendom van een investeringsholding) zet stappen om z’n toekomst veilig te stellen. Daarvoor hangt het al enige tijd aan de rok van Mercedes-Benz. Het zal voor zichzelf immers toegang moeten verzekeren tot nieuwe motorentechnologie en elektronica. Twee zaken die de autoconstructeur parten kunnen spelen in de toekomst. En die is niet ver weg.

Uitzondering van Amerikaanse overheid?

De modellen van Aston Martin voldoen niet meer aan de strengere Amerikaanse veiligheidseisen die de wetgever er de komende tijd zal opleggen. Dat betekent dat de verkoop van Aston Martin in de VS mogelijk aan banden wordt gelegd. De overheid voorziet echter wel uitzondering, voor nichebedrijven. Zij moeten echter de afwezigheid van voldoende uitrusting voldoende kunnen motiveren. Aston Martin heeft een uitzondering aangevraagd tot 2017 onder het voorwendsel van een ‘extreem slechte economische situatie’. De Amerikaanse overheid is nog niet tot een besluit gekomen, maar de tijd dringt. De nieuwe veiligheidsnormering gaat in vanaf september.