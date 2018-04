Mazda roept 18.000 auto's terug voor problemen met airbag

Door: AUTO55

Er gaat tegenwoordig haast geen week voorbij zonder dat één of andere autoconstructeur een grote terugroepactie op poten zet. Vooral in Amerikaanse hoek zijn daarbij in recente termen klappen gevallen - en doden. En nu is het het Mazda dat een hele hoop vierwielers naar de garage lokt. Zo'n 18.000 in totaal. De fout zit 'm in de airbags van Mazda 6-modellen gebouwd tussen 29 mei 2002 en 4 maart 2004 en van RX-8-sportwagens die het levenslicht tussen 25 en 30 juni 2003 hebben gezien. Van de plofkussens kan de gascompressor defectueus zijn, met als gevolg dat de airbag kan scheuren bij impact.

Niet enkel Mazda

Mazda is trouwens niet het enige automerk dat problemen met de airbags van de firma Takata ondervindt - met name in vochtige gebieden. Nog zes andere merken (BMW, Ford, Toyota, Honda, Chrysler en Nissan) kwamen er ook al door in opspraak. BMW roept er in België alvast 46.000 auto's door terug. Herstellingswerken aan de airbags starten volgende maand en dit zonder kosten voor de eigenaars, dat spreekt.

