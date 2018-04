Mercedes betaalt Schumacher gewoon door

Door: BV

Schumi hoeft niet in een auto te stappen om z’n boterham te verdienen. De bekende kop laten zien of combineren met een product is vaak al voldoende. Maar de snelle Duitser kan dat nu, na z’n zware ski-ongeval in december, uiteraard niet meer. Tenminste één van Schumacher’s sponsors - watermerk Rosbacher - haakte daarom al af. Maar Mercedes wil daar niet van weten.

Geen reden voor beëindiging contract

Mercedes laat bij monde van de voorzitter van de raad van bestuur Dr. Dieter Zetsche weten dat het geen enkele reden ziet om het huidige contract met Schumi op te zeggen. De zevenvoudig F1-wereldkampioen treedt op als merk-ambassadeur, wat betekent dat hij op de juiste plaatsen handjes gaat schudden en gaat opdraven in videoclips. Mercedes hoopt dat de revalidatie voorspoedig verloopt en het de samenwerking nog lang kan verderzetten. Dat laatste is overigens lang niet zeker. Niet alleen omdat de voormalige topatleet nu z’n verplichtingen niet kan nakomen, maar dergelijke contracten hebben uiteraard ook een einddatum. In casu is die niet meegedeeld. Het spreekt echter voor zich dat Schumacher momenteel niet over verlenging kan onderhandelen.

De toekomst

In elk geval lijkt de naaste familie van Schumacher ervan uit te gaan dat z’n dagen in de spotlight, spijtig genoeg, geteld zijn. Vrouw Corinna zette vorige maand de privéjet van de racepiloot te koop.