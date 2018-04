Tweedehandse Lada Niva kost € 36.900

Door: AUTO55

De verkoper van deze (jonge) tweedehandse Lada Niva met amper 6.054km op de teller hoopt op de haast onvoorstelbare som van € 36.900 in ruil voor z'n Russische terreinvreter. Wat je ervoor in de plaats krijgt? ABS, een radio met CD-speler én een volledig elektrische aandrijflijn. U leest het goed. Een set litium-ionbatterijen (22,4kwh) trakteert de omgebouwde 4x4 op maximaal 70kW of net iets meer dan 95pk en belooft een rijbereik van circa 130km. De auto, die dus niet alleen letterlijk groen is, is van november 2013 en staat te blinken bij Autoallee Weißensee in Berlijn.