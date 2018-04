Britse zakenman weigert om te rijden, maakt eigen tolweg

Door: BV

De Britse eilanden hebben de afgelopen maanden behoorlijk wat water te verwerken gekregen. Eén van de talrijke gevolgen was een grondverschuiving op de A431 tussen Bath en Bristol. De weg is sindsdien afgesloten en omdat de Britse overheid niet veel sneller werkt dan pakweg de Belgische zal het wellicht nog een half jaar duren eer de weg weer open gaat.

Private tolweg

Een 62-jarige Britse zakenman had niet veel zin in een omweg van 20km liet daarom zelf een 365 meter lange en 7 meter brede verharde aardeweg aanleggen die de verzakking overbrugt. De hele operatie kostte zo’n 150.000 pond en onderhoud zal wellicht nog eens zo veel kosten. Maar Mike Watts is zo goed als zeker dat hij er geen pond verlies aan zal maken. Hij heeft z’n weg immers opengesteld voor het verkeer, tegen een kostprijs. Een motor mag er over voor 1 pond, een auto kost 2 pond. Er zijn zelfs pasjes, met 10+2 (gratis) passages.