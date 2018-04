Range Rover Evoque te duur? Deze Chinese kopie is 6x goedkoper!

Door: BV

Beter goed gepikt dan slecht bedacht. Dat is zowat het credo van de Chinese autobouwers. Die sector maakt zich regelmatig eens schuldig aan het al te fanatieke gebruik van een kopieermachine. We zetten al eens 10 flagrante voorbeelden op een rij, en de lijst is net weer langer geworden. Ditmaal is het slachtoffer Land Rover. Deze Landwind X7 heeft immers wel érg veel weg van een een Range Rover Evoque.

Prijsbreker

Een gelijkaardig uiterlijk is slechts het begin van Land Rover’s zorgen. De Evoque moet z’n entree in China nog maken. De lancering is er gepland voor oktober of november, maar deze X7 staat volgende maand al bij de dealer. En uiteraard is hij vlijmscherp geprijsd - de Chinese kloon zal omgerekend zo’n € 15.000 kosten, terwijl Land Rover er minimaal € 70.000 zal willen voor het echte goed.

Technisch helemaal bij de tijd

Wie nu denkt dat de Chinezen zich bij Landwind automatisch moeten tevreden stellen met sterk verouderde technologie, is er ook aan voor de moeite. De X7 komt met een tweeliter viercilinder turbomotor die 190pk en 250Nm opwekt en kan naar keuze uitgerust zijn met een zesbak, of een automaat met 8 versnellingen. Ook dat blijft aardig dicht in de buurt van wat Land Rover zelf onder de kap parkeert.