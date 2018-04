4 speciale Aston Martins voor Pebble Beach

Door: BV

Elk jaar wordt het mondaine Pebble Beach aan de Amerikaanse Westkust omgeturnd tot een bedevaartsoord voor de autoliefhebber. Het derde weekend van augustus is het weer zo ver. Autobouwers komen er ook op af, vooral om hun meest exclusieve waren tentoon te stellen. Aston Martin toont er dit jaar een kwartet van Q-modellen. Die James Bond-referentie staat voor de afdeling binnen het bedrijf die zich bezig houdt met het vervullen van de speciale wensen van de klanten, vooral dan op vlak van kleur en aankleding.

V12 Vantage S

Laten we beginnen met de speciale V12 Vantage S. Die trekt de aandacht door zijn paarse lak Monterey Pearl. Q heeft de tint gecombineerd met erg lichtblauwe kleuraccenten. Het valt nog te bezien of iedereen die combinatie even geslaagd is. Maar opvallen doet het natuurlijk wel..

Vanquish

Q heeft deze Coupé gespoten in de Abor Orange, versierd met details in carbon en hoogglans zwart gelakte wielen. Een heel opvallende kleurencombinatie en het tegenovergestelde van de Vanquish Volante by Q. Die heeft met z’n donkergrijze Frosted Silver-lak en Chestnut Tan lederen interieur een vrij gangbare look. Maar die hebben we reeds besproken. De aankleding van het interieur komt overigens overeen met de DB9 Volante Equestrian, een andere recente Aston Martin by Q.

DB9 Volante

Tot slot de opengewerkte DB9. Aan het interieur op te maken lijkt Q hier een duidelijk statement te willen maken dat Aston Martin niet stellig een merk voor het mannelijke geslacht is. Het parelmoeren exterieur wordt er dan ook gecombineerd met een gewaagde binnenbekleding in zacht roze.