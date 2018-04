Aston Martin houdt DB10 tot en met DB14 achter de hand

Door: AUTO55

Heb je je al afgevraagd waar de 'DB' voor staat die deel uitmaakt van de typeaanduiding van de meeste Aston Martins? Wel, wij hebben het antwoord voor je klaar. DB verwijst naar David Brown, de man die het Britse merk in 1947 overkocht van de oorspronkelijke oprichters, zijnde Lionel Martin en Robert Bamford. In het decennium dat erop volgde waren de eerste DB-modellen een feit.

DB10 tot DB14

Momenteel geldt de DB9 als hekkensluiter van de reeks. Maar daar komt misschien verandering in. Aston Martin heeft immers laten kennen dat de typeaanduidingen DB10, DB11, DB12, DB13 en DB14 werden geregistreerd bij een octrooibureau.

Of de DB9 ook effectief door een DB10 zal worden afgelost, is evenwel niet zeker. Registeren en daadwerkelijk hanteren zijn twee totaal verschillen zaken. Vaak laat een merk meerdere namen vastleggen om te voorkomen dat niemand anders ermee aan de haal gaat. Het is dus nog even koffiedik kijken.