Bremont heeft wat met de Jaguar E-Type Lightweight

Door: BV

Wie één van de slechts 18 Jaguar Lightweight E-type’s weet te bemachtigen is (wellicht) een gelukkig man. Degene die een van de laatste zes te bouwen exemplaren aan de haak weet te slaan, mag zich nog ietsje verrukter voelen, want hen wordt als eerste één van de zes exclusieve en bijpassende horloges van van luxefabrikant Bremont aangeboden.

3 miljoen pond

Dat is hoeveel elk van de zes laatste exemplaren zal kosten. De auto’s welteverstaan. En de horloges zullen zeker niet cadeau gedaan worden. En het tijdstuk heeft argumenten om z’n vooralsnog onbekende doch ongetwijfeld pittige prijs te verantwoorden. Zo is de Bremont deels vervaardigd uit fabricageresten van de gelijknamige Jaguar.

Connolly-leder en aluminium

De horlogekast is deels opgetrokken uit achtergebleven aluminium en voor de polsband is gebruikgemaakt van hetzelfde Connolly-leder dat ook in de Jaguar Lightweights is gebruikt. Een verhaal die iedere horlogefan maar wat graag willen verkondigen, en het wordt nog mooier. De zwarte wijzerplaat binnenin de 43 millimeter grote, overwegend uit witgoud bestaande behuizing komt qua design nagenoeg exact overeen met de toerenteller in de Lightweight E-type en de wijzers zijn geïnspireerd door de naald van de snelheidsmeter. Het is dat de Bremont een kleinere diameter heeft, anders zou deze visueel gezien inwisselbaar met de klokkenwinkel van de Jaguar zijn.

Matching numbers

Elke ‘Jaguar by Bremont’ draagt daarnaast onderaan op de wijzerplaat het chassisnummer van de corresponderende E-type en ook het betreffende motornummer staat vermeld. Aan de achterzijde volgt nog een waar juweel. Daar tref je namelijk een opengewerkt uurwerk aan met een rotor die als twee druppels lijkt op het klassieke, houten stuurwiel in de auto. Ook het profiel van de Dunlop-banden is terug te vinden in het horloge, namelijk in de kroon. Het zal dus niet uitmaken wat de Bremont Lightweight E-type moet kosten; ga er gerust maar vanuit dat ze bij voorbaat uitverkocht zijn.