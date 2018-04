Ferrari-schaakset van € 1525 is van carbon

Door: BV

Je merknaam verbinden aan andere producten is een goede manier om als nicheconstructeur wat extra omzet te genereren. Een merk als Ferrari weet dat als de beste. Het bedrijf heeft zelfs pretparken waar alles in het teken van het merk staat. En er komt almaar meer.

Schaakset

Eén van de blikvangers in de nieuwe merchandise-collectie van het bedrijf is een schaakset met over glasvezel gelegd carbon en 32 schaakstukken in rood en zwart hout. Het stuk kost € 1.525. Daarmee is het verre van de prijzigste toevoeging aan het aanbod.

Ferrari 500 F2

Die titel gaat naar het 1:8 schaalmodel van bovenstaand model. Helemaal met de hand bij elkaar gevezen en pas voor een indrukwekkende € 11.180 bij Ferrari los te weken.