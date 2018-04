Zo snel is de Mercedes AMG GT!

Door: BV

Al maanden houdt Mercedes ons aan het lijntje over de nieuwe AMG GT. Een tweezitter die zowel de opvolger als de kleine broer hoort te zijn van de SLS AMG. Met lijnen die er duidelijk op geïnspireerd zijn, maar zonder z’n megalomane afmetingen en zo geliefde vleugeldeuren. En hij wordt ook wat betaalbaarder. Hij zal te zien zijn op het Autosalon van Parijs.

V8

Het kloppende hart van de AMG GT wordt een 4-liter (of 3.982cc als je exact wil zijn) V8 die eigenlijk is opgemaakt uit twee met elkaar versmolten viercilinder lijnmotoren. Goed voor minimaal 462pk in de AMG GT en 510pk in de sneller AMG GT-S. De eenheid wekt maximaal 650Nm op en weegt amper 209kg.

De eenheid reageert op het gaspedaal volgens de door de bestuurder gekozen rijinstellingen. Er zijn er het totaal vijf, van eerder ontspannen tot klaar voor het circuit. Telkens wordt eveneens de mapping voor het rempedaal, de transmissie, stuurrespons, ophanging en zelfs de uitlaatdemping aangepast.

Hoe snel is hij?

De ‘gewone’ AMG GT zet 1.540kg op de weegschaal en werkt zich van nul naar 100km/u in exact vier tellen. De AMG T S weegt zowaar méér. 30kg, om exact te zijn. Maar de extra paarden maken er korte metten mee. Hij is toch nog 2 tienden sneller in de geijkte sprint. En hij haalt 310km/u terwijl de gewone GT blijft steken op 304km/u.

Interieur

Neen, Mercedes AMG heeft niet bespaard op de afwerking. We zien nog steeds de ronde verluchtingsroosters die destijds op de AMG GT werd geïntroduceerd en inmiddels in het ganse gamma terug te vinden zijn. Maar er is ook een Comand-systeem met een aanraakgevoelige bedieningsmodule tussen beide kuipzetels. Nagenoeg alles is overtrokken met het fijnste leder en de dakhemel werd van Alcantara voorzien. Wie het uitlaatgeluid moe zou worden kan zich tenslotte wentelen in de klanken van het Burmester audiosysteem.

Drie koetswerklijnen

Omdat je tegenwoordig alles moet kunnen kiezen, zijn er voor de buitenkant ook drie stijlpakketten in het leven geroepen. Je kan het uiterlijk voorzien van chroomlijsten, van een night-package dat zo weinig mogelijk contrast gebruikt en van een pakket dat zo veel mogelijk carbon etaleert. De prijzen van al dat moois zijn helaas nog niet bekend.