Nog 2 compacte SUV-concepts van SsangYong

Door: BV

Eerlijk gezegd hadden we nu eindelijk weleens gehoopt de productieversie van de X100 te zien te krijgen. Niet alleen omdat we benieuwd zijn naar de auto zelf, die zal opereren in het felbevochten B-segment, maar ook omdat we die concept cars stilaan moe zijn. Het begon in 2011 met de XIV 1 Concept, vervolgens kwam de XIV 2 een jaar later en een half jaartje daarna volgde de e-XIV. In de periode daarna kwam SsangYong met nog eens drie heel aardige conceptcars op de proppen. Deze drie waren wellicht geen directe voorbodes van de op stapel staande X100, maar het zet de teller wel op zes stuks in drie jaar tijd. En bij geen van deze is nog een productiemodel ten tonele verschenen.

Targa

In Parijs moet de anticipatie voor de X100 z’n hoogtepunt bereiken. In navolging op de drie XIV conceptcars presenteert SsangYong er de XIV-Air en XIV-Adventure. Beiden meten 4.195 mm lengte en zijn gebouwd op een wielbasis van 2.600 mm. Inderdaad, precies de afmetingen van auto's als de Peugeot 2008 en Renault Captur. Uniek aan de XIV-Air is het feit dat deze getooid is met een Targa-achtige dakconstructie. De XIV-Adventure heeft juist een heel avontuurlijke look. Zou SsangYong daar ook bij het productiemodel iets van terug laten zien?