Hebben de Chinezen nu ook de Nissan Leaf gekopieerd?

Door: BV

Hij heet Venucia e30, maar zelfs wie er maar met een half oog naar kijkt, ziet er gewoon de Nissan Leaf in. En hoewel de Chinezen ook gewoonweg een kopietje uit hun mouw zouden durven schudden (10 auto’s die China schaamteloos kopieerde hebben we hier op een rijtje gezet), gaat het hier gelukkig wel om een samenwerking met Nissan. Venucia is eigendom van de joint-venture tussen de Japanse autobouwer en het Chinese Dongfeng.

Technisch identiek

De Venucia is voorzien van andere lichtunits en een gewijzigde grille, maar veel meer moeite hebben de Chinezen zich niet getroost. Het model technisch dan ook identiek aan de Nissan Leaf. En zelfs de prijs is erg gelijkaardig. Hij zal er beschikbaar zijn voor minder dan € 34.000.