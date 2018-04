Citroën C4 Cactus 2L verbruikt maar... 2 liter

Door: BV

De Fransen trekken op het aanstormende Autosalon van Parijs massaal het blik van de ultrazuinige auto’s open. Peugeot stelt een 208 Hybrid Air voor die twee liter verbruikt. De Renault Eolab verbruikt zelfs maar één liter. En ook Citroën heeft een 2-liter auto klaar. Dat is deze Cactus 2L - en het is allemaal geen toeval. De Franse overheid heeft exact dat verbruik immers opgelegd aan de plaatselijke autobouwers. Die profiteren allen op één of andere manier van overheidsgeld en dus moet zo’n superzuinige vierzitter binnen de kortste tijd realiteit zijn. Voor 2016, zeg maar.

Hybride op perslucht

De C4 Cactus 2L maakt gebruik van hetzelfde hybridesysteem als de 208 Hybrid Air. Dat werkt grosso modo zoals een ander hybridesysteem, alleen slaat het de energie niet op in batterijen. Het gebruikt daarentegen lucht die gecompresseerd wordt in druktanks.

Alle beetjes helpen

Om het verbruik tot het absolute minimum terug te dringen, wordt geen middel onbenut gelaten. Vooreerst weegt het model 100kg minder dan gebruikelijk - door meer aluminium en kunststof te gebruiken. De aërodynamica is geoptimaliseerd - tot op het punt dat de velgen gesloten worden waar mogelijk. En dan is ook de rolweerstand nog tot een absoluut minimum herleid, door hoge, maar smalle banden te monteren. Niet goed als je wil uitwijken of stoppen, maar dat zal Europa wordt wezen. Het verbruik gaat er wél van omlaag.