SsangYong XIV klaar voor productie

Door: BV

De Zuid-Koreanen van SsangYong werken naarstig aan een compacte SUV. Eentje die het de Renault Captur, Opel Mokka, Peugeot 2008 en Nissan Juke moeilijk kan maken. En het is daarmee overigens niet alleen - zowat elke autoconstructeur rept zichzelf verloren om een product uit te brengen in dat segment. Dat kondigt zich immers aan als de nieuwe hype.

XIV-Air en XIV-Adventure

We hebben van SsangYong al een XIV 1, XIV 2 en dan ook nog eens de e-XIV gezien. Tijd voor een productieversie, denken we dan, maar daar is het bedrijf nog net niet klaar voor. Daarom rijdt het in Parijs nog maar eens twee concepts voor. Deze XIV-Air, die voorzien is van een targadak en de XIV-Adventure die een conventionele dakconstructie heeft, maar zo stoer mogelijk wil overkomen.

Begin 2015 toch echt te koop

Lang zal SsangYong niet meer wachten om ons de echte productieversie te laten zien. Je ziet die overigens al duidelijk doorschemeren in deze 4,19m lange studiemodellen. De fabrikant houdt immers vol dat je hem begin 2015 al zal kunnen kopen. Je mag je dan verwachten aan motoren met 1,6l inhoud. Zowel in benzine, als diesel.