Hublot-horloge viert 60 jaar Ferrari USA

Door: BV

Ferrari is 60 jaar in de VS. Dat wordt al gevierd met een speciale Ferrari F60 America. Maar er hoort ook nog een uurwerk bij van luxmerk Hublot. Dat kan je ook gewoon kopen als je naast één van de 10 vorige exemplaren hebt gegrepen. Hier worden er immers 60 van vervaardigd. En ze zijn makkelijker uit Amerika te smokkelen.

Alleen voor de VS

Het zal trouwens een beetje clandestien moeten, want Ferrari en Hublot willen het kleinood ter waarde van € 25.000 vooral aan hun vaste cliënteel kwijt. Er zit niet voor niets een Amerikaanse vlag en Ferrari-logo in verwerkt. En de blauwe accenten verwijzen naar de kleur van de jubileum-Ferrari.