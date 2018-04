LaFerrari XX speelt al op circuit

Door: BV

Gewoon kun je de Ferrari LaFerrari niet noemen. Het begint natuurlijk al bij de nog steeds wat dwaas klinkende naam, maar z’n 963pk en top van meer dan 350km/u doen hem ook echt schitteren. En nu komt daarvan ook nog eens een versie die alleen voor circuit bestemd is: de XX.

Geen geheim

De Italianen houden de lippen strak op elkaar, maar de komst van deze XX was toch al lang geen geheim meer. Hij was al op verschillende circuits gespot. Onder meer Paul Ricard en Monza. En nu ook op de Adria Raceway, zo’n twee uur van Ferrari-thuisbasis Maranello. En er stond iemand plaatjes te schieten, waardoor we nu ook even in het interieur kunnen piepen. En daar is flink huisgehouden. Alleen wat nodig is om rondetijden te optimaliseren zit er nog in. Luxe? Die is allemaal verdwenen.

Doelgericht uiterlijk

Het uiterlijk wordt ook aangepakt. De grootste aanpassing lijkt een tweedelige achtervleugel te zijn, maar ook vooraan komt de spoilerlip verder van onder de voorbumper vandaan. De rijkelijk aangebrachte camouflage verhult verdere aanpassingen, als die er al zijn.

Geruchten

Concrete gegevens zijn er nog niet. Speculaties wel. Zo wordt er gesteld dat de LaFerrari XX op slechts 30 exemplaren zal gebouwd worden, die elk wellicht 1.050pk sterk zullen zijn. De voorstelling zou gepland zijn voor het Finali Mondiali evenement in Abu Dhabi. Dat vindt plaats van 3 tot en met 6 december.