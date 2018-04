Ferrari krijgt 3,5 miljoen dollar boete

Door: AUTO55

Ferrari kreeg van de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) een boete van maar liefst 3,5 millioen dollar omdat de sportwagenconstructeur niet in regel is met de aangifte van mankementen en dodelijke ongevallen. Dit zou drie jaar lang niet gebeurd zijn. Nochtans hebben er zich in die tijd drie situaties met een fatale afloop voorgedaan. Het gaat over de periode van het derde kwartaal van 2011 tot het tweede kwartaal van dit jaar. De Italianen hebben inmiddels beloofd de boete te betalen en verklaren in de weer te zijn met een nieuwe procedure zodat de geschiedenis zich niet zal herhalen.