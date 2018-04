Tol in Duitsland, wat gaat dat je kosten?

Door: REDACTIE

Je kan geen Duitse krant meer openslaan of je wordt murw geslagen met het debat over de in 2016 geplande tolheffing (Maut) voor personenwagens.

Het oorspronkelijke plan

Veel te ingewikkeld, veel te duur en veel te omslachtig - de plannen van de Duitse minister van Transport Alexander Dobrindt (CSU) om tol te heffen, werden vorige zomer neergesabeld. De politicus gaf zich echter niet gewonnen en onlangs stelde hij een 'verbeterd' wetsvoorstel voor dat sterk van het eerste afwijkt. Zo zijn eerdere plannen om vignetten te verkopen afgevoerd en moeten buitenlanders niet langer voor het gebruik van rijkswegen betalen.

Let wel, de discussie betreft hier vooral personenwagens. Sinds 2005 int Duitsland namelijk al een kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 12 ton.

Op welke wegen?

De Duitse automobilist zal zowel voor het gebruik van rijks- alsook autosnelwegen moeten betalen. In de praktijk echter verandert er voor hen niets (cf. Hoeveel betaal je). Buitenlanders daarentegen zullen in de toekomst enkel op autosnelwegen moeten betalen. De Bundesstraßen (tweevaksbanen) zijn vrijgesteld van de heffing. De grensregio's vrezen namelijk dat er anders veel minder dagjesmensen zullen langskomen en op die manier beantwoordt de Duitse regering ook de kritiek van grensarbeiders.

Hoeveel betaal je?

Zoals hierboven vermeld, hoeven Duitsers niet bang te zijn extra te moeten betalen omdat wat ze aan Maut betalen exact in mindering van hun verkeersbelasting wordt gebracht. Buitenlanders anderzijds zullen wel dieper in hun portemonnee moeten duiken. Maximaal betaal je € 130, dat is voor een volledig jaar. Voor 10 dagen, hoef je slechts € 10 neer te tellen. Twee maanden kosten je € 22.

Elektronisch vignet

Anders dan gepland, komt er strikt genomen geen vignet. Althans niet in de vorm van een sticker (zoals in Oostenrijk of Zwitserland). Via internet of terminals vlakbij de grens zal je een 'elektronisch vignet' kunnen kopen. Zodra je de Maut betaald hebt, wordt je nummerplaat elektronisch opgeslagen. Onderweg detecteren vaste en mobiele camera's of een kenteken in het systeem zit. Heb je niet betaald dan dreigt een boete van € 260 bovenop de € 130 voor een jaarvignet.

Europa

Bij het oorspronkelijke plan waarschuwde de Europese Commissie Duitsland om buitenlandse bestuurders niet te discrimineren. Maar het nieuwe wetsvoorstel zou o.a. dankzij de truc met de verkeersbelasting niet langer in strijd zijn met het Europese recht.

Big Brother

En ook over privacy wordt er verwoed gediscussieerd. In de kwaliteitskrant Süddeutsche Zeitung garandeert Alexander Dobrindt, minister van Transport, dat men de gegevens uitsluitend voor het vorderen van Maut zal gebruiken en dat ze in geen enkel geval voor andere doeleinden ter beschikking gesteld worden. Politiediensten of andere veiligheidsinstanties zullen geen toegang tot de data krijgen. Sceptici maken evenwel volgende bedenking: Kan een burger, wiens nummerplaat op elke straathoek vastgelegd wordt, zich nog vrij bewegen?