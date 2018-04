Zo ziet Mercedes de zelfrijdende auto

Door: BV

Auto’s die zonder bestuurder van A naar B kunnen… nagenoeg elke autoconstructeur gelooft erin. Er zijn natuurlijk nog een hoop obstakels te overwinnen, niet in het minst deze van legale aard, maar dan nog lijkt het er sterk op dat we ons in toekomst onderweg niet noodzakelijk met autorijden bezig hoeven te houden. Mercedes laat in elk geval al eens zien wat je dan wel zou kunnen doen.

Evidenties alom

De Duitsers hebben al wat geëxperimenteerd met zelfrijdende auto’s en worden doorgaans als één van de leiders op het vlak van deze technologie aanzien. Samen met Google, dat zich als onafhankelijke speler in de strijd lijkt te zullen mengen. En wat blijkt? Als je niet achter het stuur hoeft te zitten, en ook niet buiten hoeft te kijken, kan het interieur van de auto er helemaal anders uitzien. De Duitsers tonen al eens wat dan allemaal wel kan. Zaken waar je zelf waarschijnlijk ook al aan gedacht hebt. Zoals het feit dat je dan kan reizen als in een woonkamer, met zetels die naar elkaar gericht kunnen zijn. En dat je onderweg net zo makkelijk kan gamen, werken of tv kijken (Mercedes suggereert dat je dat met een 3D-bril zal doen). En dat er manieren zullen zijn om de route aan te passen of instellingen aan te passen. Alsof er iemand dacht dat je als mens helemaal niets meer te zeggen ging hebben…

Toch nog een stuurwiel

Het meest opvallende aspect, is dan eigenlijk dat er wél een stuur in zal zitten. Mercedes geeft immers aan dat de technologie nooit in staat zal zijn om in alle situaties een uitweg te bieden. Rijden op een terrein dat niet digitaal in kaart gebracht is, bijvoorbeeld. Of over moeilijk terrein. Dan zal de bestuurder de klus zelf moeten klaren.