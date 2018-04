Land Rover lust Landwind rauw om Evoque-kopie

Door: BV

Je moet inderdaad erg goed kijken om te zien dat dit géén Range Rover Evoque is. Het is de Landwind X7. Die kost een derde van wat Land Rover voor z’n trendy SUV zal vragen aan de Chinese klant, en lijkt als twee druppels water op het Britse product. En er is nog meer slecht nieuws.

Niet zo slecht, die Landwind

Die Landwind is immers technologisch ook al niet meer zo achterlijk als je zou denken. Hij wordt aangedreven voor een moderne tweeliter turbomotor, beschikt over een elektrische handrem, heeft een achttrapsautomaat en kan zich op terrein uit de slag trekken met onder meer vierwielaandrijving en elektronische afdaalhulp. Bovendien is de X7 zopas voorgesteld op het Autosalon van Guangzhou en zal het Chinese product er sneller in de showroom staan als het echte spul. En we zegden het al, voor een fractie van de prijs.

Land Rover is kwaad

Natuurlijk kan Land Rover er niet mee lachen. Het is niet de eerste keer dat de Chinezen de kopieermachine bovenhalen, maar dit is één van de meest flagrante inbreuken. Daarmee is overigens niet gezegd dat de Britse fabrikant automatisch een juridisch been heeft om op te staan. Het bedrijf kondigt vandaag wel de onvermijdelijke juridische stappen tegen Landwind aan, maar de Chinese overheid knijpt al te graag een oogje dicht voor dit soort van inbreuken. En de heren bij Landwind zijn ook niet helemaal van gisteren. Zij hebben hun verdediging ook al klaar. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.