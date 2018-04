Wildcat lepelt Corvette V8 in Land Rover Defender

Door: BV

Land Rover bood zelf ooit een Defender aan met V8. Het ding was gezegend met een goddelijke klank en het vermogen om ook bij erg lage toerentallen nog soepel door de modder te ploegen, maar echt krachtig was hij niet. Een 3,5l en 3,9l verdwenen onder de kap, met vermogens van amper 136pk. Wildcat, dat we kennen van de gelijknamige Dakar-racers die gebaseerd zijn op Land Rovers, doet het enigszins anders.

Hoeveel pk?

Als je de twee knoerten van uitlaten onder de breder (maar niet mooier) gemaakte koets van deze Defender ziet, weet je dat er wat aan de hand is. In de neus zit nu immers een LS3 V8-motor van de Corvette. 6,2l groot en niet minder dan 430pk sterk. Voldoende voor een ronduit hallucinante sprinttijd van 6,5 seconden voor de Defender 110. Zou je de Defender 90 op dezelfde ombouw (die natuurlijk ook nog remmen, assen, aandrijving en ophanging omvat) trakteren, dan zou je ermee naar de 100 kunnen in 5,9 seconden. En dan geeft Wildcat ook nog eens te kennen dat er wel mogelijkheden zijn om er nog wat extra vermogen uit te persen. Amerikaanse V8-motoren zijn immers uitgebreid te tunen.