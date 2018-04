Mercedes CLA Shooting Brake AMG eerst in Auto55-kleuren

Door: BV

Mercedes heeft de jongste tijd de gewoonte om nieuwe modellen op de markt te lanceren met een speciale editie. Een truukje dat de transactieprijs van de exemplaren die eerst van de band lopen (sowieso al een reeks die je beter mijdt) opdrijft omdat kopers worden verleid door het exclusieve karakter ervan. Heel wat autobouwers doen het tegenwoordig. Bij Mercedes wordt die eerste uitvoering steevast Edition 1 gedoopt, maar voor de CLA Shooting Brake 45 AMG werd voor iets anders gekozen.

Orange Art Edition

Aan de 2-liter viercilinder turbomotor met 360pk en 450NM, de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en de vierwielaandrijving werd niet geraakt. Deze Orange Art Edition gaat dus net als elke andere AMG van het model in 4,7 seconden naar de 100 en wordt elektronisch beteugeld bij 250km/u. Het verschil zit uitsluitend in de aankleding.

Donkergrijs met oranje accenten

Dat grijs en oranje een goede combinatie is, weten we hier bij auto55.be wel. En Mercedes heeft het ook in de smiezen. Zij voorzien de donkergijze koets immers van een aantal subtiele stijldetails in oranje. Een lijntje in de grille, aan de diffuser achteraan, in de buitenspiegels en op de zwarte velgen.

Aan de binnenkant vind je striping op de zetels en een specifiek design van de sierlijst. Daarin komt de vorm van een schildje terug. Het centreerpunt op het stuur is eveneens in oranje gemarkeerd (handig, want de elektrische bekrachtiging van de A-Klasse centreert echt niet goed) en tenslotte is er ook nog contraststiksel in die tint.