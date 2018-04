Helft Belgen kan niet parkeren

Door: BV

Uit een studie uitgevoerd bij 500 actieve Belgische bestuurders, blijkt dat bijna de helft moeite heeft met het parkeren van de auto. Een derde wordt nerveus wanneer ze moeten parkeren.

Mannen parkeren beter

Globaal genomen vindt ongeveer 40% van alle bestuurder z’n parkeerkunsten eerder ‘matig’ dan ‘goed’. Maar mannen zijn zelfzekerder dan vrouwen. Bij die eerste groep denkt 63% goed z’n plan te kunnen trekken, bij de tweede groep slechts 49%. Het slechtst zijn bestuurders die ooit al eens in een gelijkaardige situatie schade aan hun voertuig opliepen. De reden daarvoor is nogal evident.

In de stad is het risico het hoogst

Het risico op parkeerschade, ook als je die niet zelf veroorzaakt, is vanzelfsprekend groter in de stad dan op het platteland. Twee derde van de Belgen vond z’n auto al eens beschadigd terug na het parkeren. Brussel spant de kroon (daar loopt het percentage op tot 76%), gevolgd door Antwerpen, Gent en Charleroi.

Wat is het moeilijkst?

“ Het meeste parkeerstress krijgt de Belg nog steeds van het gebrek aan parkeerplaatsen ”

Voor 4 op 10 Belgen is parkeren in een ondergrondse parkeergarage de moeilijkste oefening. Een derde geeft aan dat aan de kant van de weg parkeren hen het meeste problemen oplevert, 19% heeft moeite met parallel parkeren en 11% vindt loodrecht parkeren lastig. Daarbij komt nog eens dat bijna 1 op 4 z’n auto maar moeilijk in een gewone, bovengrondse parkeerplaats krijgt.

Parkeerstress?

Er zijn een hoop factoren die bijdragen tot de parkeerstress die 40% van de bestuurders treft. Eén van de belangrijkste is dat het te lang duurt om te parkeren. Toeschouwers hebben maakt dat nog moeilijker. Falen zorgt vanzelfsprekend voor nog meer problemen en de angst om andere auto’s te beschadigen helpt evenmin. Maar het meeste parkeerstress krijgt de Belg nog steeds van het gebrek aan parkeerplaatsen.