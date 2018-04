Willys AW 380 heeft alles van een nieuwe Alpine

Door: BV

John Willys, de man die in 1908 het gelijknamige automerk oprichtte, heeft nooit gedacht dat z’n naam ooit nog eens op een namaak Franse sportwagen uit Italië met een Porsche-motor zou staan. En toch is dat nu realiteit.

Willys en Renault Alpine

Willys is in onze contreien vooral bekend van de Amerikaanse legerjeeps uit WOII. Maar het merk hield zich ook met andere auto’s bezig. In Brazilië bouwde het bedrijf van 1959 tot 1965 bijvoorbeeld de Renault Dauphine onder licentie. Er was zelfs een Willys Gordini.

Het meest sportieve model van allemaal was de Willys Interlagos. Dat was eigenlijk een Alpine A110, eveneens gebouwd onder licentie. Er werden er 822 van gebouwd.

Maggiora

De merkrechten van Willys zijn inmiddels bij het Italiaanse bedrijf Maggiora verzeild geraakt. Dat bedrijf zal nu een nieuw model met die merknaam uitbrengen. Het heet AW 380 en het heeft een koetswerk van Carrozzeria Viotti dat (niet toevallig) erg goed lijkt op de Alpina A110. Renault is daar wellicht niet zo gelukkig mee, maar Willys zal de licentie-overeenkomst nog wel ergens in een schuif hebben liggen. En om de link naar Renaults sportauto helemaal compleet te maken ook nog dit: de productie is beperkt tot… 110 stuks.

Porsche-hart

De retrobolide moet per stuk zo maar eventjes 380.000 euro opbrengen. Dan moet hij toch kunnen uitpakken met enkele indrukwekkende specificaties. Een topsnelheid van 340km/u en sprinttijd van 2,7 seconden bijvoorbeeld. En keramische remschijven om al het geweld een halt toe te roepen bijvoorbeeld. Het zijn 610pk en 830Nm trekkracht die dat moeten waar maken. Die worden overigens uit een 3,8l grote biturbo zescilinder boxermotor van Porsche geperst.