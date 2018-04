Spyker is dood

Door: AUTO55

De Nederlandse sportwagenfabrikant Spyker is vandaag officieel failliet verklaard. Dat gebeurde door de rechtbank van Lelystad die zowel Spyker Automobielen B.V. als Spyker Events & Branding B.V. de boeken doet neerleggen. Een bittere pil voor Victor Muller die vijftien jaar lang aan het roer stond van het bedrijf en tevergeefs wachtte op een overbruggingskrediet.

De lucht in

Spyker was al langer in moeilijkheden en bouwt al enkele jaren geen auto's meer. Toch kon een faillietverklaring telkens worden afgewend. Tot nu, zo is gebleken. Maar Muller zegt niet bij de pakken te blijven zitten. Zo verklaarde de ondernemer al dat hij in zee wil gaan met een fabrikant van elektrische vliegtuigen. Muller ziet ze vliegen, zeg maar.