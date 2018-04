SsangYong toont compacte SUV Tivoli

Door: BV

2015 wordt het jaar dat de kleine Zuid-Koreaanse autobouwer een stuk groter moet worden. En het wil dat doen met een compacte SUV, een marktdeel dat wereldwijd fors aan populariteit wint. De afgelopen jaren serveerde het bedrijf ons een stroom concept cars voor het model, dus we hebben eigenlijk al een behoorlijk goed idee van hoe die eruit zal zien. De XIV-Air en XIV-Adventure die op het Autosalon van Parijs te zien waren, bevonden zich dicht bij het productiestadium.

SsangYong Tivoli

De naam voor de nieuwe telg wordt ontleent aan bovenstaande stad in Italië. Ook dat is geen nieuws. Het bedrijf gooide er net voor kerst nog een teaser tegenaan en ook het eerste definitieve beeld is nu gelekt. Het front oogt alvast meer dan behoorlijk dynamisch. De Tivoli krijgt twee zestienhonderds onder de kap. Op benzine en op diesel en beiden zijn de vrucht van een samenwerking met het Indiase Mahindra.