Belgische Nissan-overkill kost € 2.500

De verkoper van deze hoogst opvallende maar daarom niet erg begeerlijke Nissan 100NX uit 1994 vraagt € 2.500 voor zijn 'kunstwerk op wielen'. In ruil voor dat bedrag krijg je niet alleen de auto zelf, maar ook vier nieuwe lichtmetalen wielen, een videosysteem in de zonnekleppen én een stuurwiel (want dat leren we uit het verkoopspraatje). Op technisch vlak zou de vierwieler, die inmiddels meer dan 160.000km heeft afgelegd, helemaal in orde zijn, maar in originele staat verkeert hij natuurlijk al lang niet meer. En dat is zéér licht uitgedrukt. Wie erin gezien wil worden, surft best naar 2dehands.be.