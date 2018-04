7 op 10 Belgen koopt alleen nieuwe auto als het echt moet

Door: BV

Het overgrote deel van de Belgen koopt géén nieuwe auto omdat ze dat willen, maar omdat ze moeten. Dat blijkt uit een onderzoek van mobiliteitsorganisatie VAB. Daaruit blijkt dat 7 Belgen op 10 alleen de moeite doen om een andere auto (nieuw of tweedehands) te kopen, als het echt niet anders kan.

De belangrijkste redenen om een nieuwe auto te kopen

Bijna zeventig procent haalt een technische oorzaak aan als voornaamste reden om over te stappen op een nieuwe aankoop. 41% van de bevraagden gaf aan dat een dure herstelling het moment is waarop de oude auto de deur uitgaat. Een auto die afgekeurd is door de technische controle is voor 28% de druppel.

Lagere gebruikskost?

Slechts 21% schakelt omwille van te hoog opgelopen verbruikskosten over op een nieuw voertuig. En tenslotte gaat iets meer dan 16% bij de dealer binnen omwille van veranderde noden. Dat wil zeggen dat de koffer of binnenruimte te klein is geworden.