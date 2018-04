Autosalon Detroit 2015 in beeld

Door: AUTO55

In Detroit, dé automobielhoofdstad van Amerika, vindt al meer dan een kwarteeuw jaarlijks de North American International Auto Show plaats (NAIAS). Die beurs opende eergisteren de deuren voor de pers (op 17 januari voor het grote publiek) en zal die weer sluiten op 25 januari. Tot dan kan je je verlekkeren aan rollend materieel (zoals deze 5 stoere pick-ups) uit verschillende windstreken, waaronder ook karretjes als de nieuwe Ford GT, Honda/Acura NSX, Mercedes GLE, Alfa Romeo 4C Spider, Audi Q7 en nog veel meer. In totaal staan er meer dan 500 voertuigen onder de spots te blinken. De sfeer opsnuiven kan uiteraard ter plaatse of via onze fotoreeks.