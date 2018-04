In beeld: het Autosalon van Brussel 2015

Door: BV

Vanaf vandaag tot en met 24 januari worden de Heizelpaleizen van Brussels Expo overspoelt door, zo hoopt organisator Febiac tenminste, ruim 400.000 kijk- en kooplustigen. Het 93ste Autosalon van Brussel mag dan wel kwalificeren als een zogenaamd 'klein' salon (met wat meer aandacht voor bestelwagens en vrijetijdsvoertuigen), de bezoeker kan er nog steeds een hele hoop nieuws gaan rapen. 7 Wereldprimeurs bijvoorbeeld. Of 16 Europese premières.

Informatie verzamelen via een app

Anderen is het te doen om het aanwezige vrouwelijke schoon, de sfeer of het verzamelen van informatie. Daarvoor heeft organisator Febiac een 'Autosalon Brussel 2015'-app ontwikkeld. Wie zich ermee registreert, hoeft niet met hele zakken papier rond te hossen, maar kan met z'n tablet of smartphone makkelijk QR-codes scannen. De gewenste info wordt dan digitaal bezorgd.

Bekijk het Autosalon van Brussel 2015

Wie zelf eerst even een blik wil werpen op al het nieuws in de auto- of motorpaleizen, kan dat nu in de Auto55.be-fotospecial.