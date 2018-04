Wat doet deze E-Car 333 tussen de dreamcars op het autosalon?

Door: BV

We mogen fier zijn op onze ondernemende Belgen. Ook in de autosector. Op het Autosalon van Brussel gaat in paleis 11 deze E-Car 333 in première. Een auto die beweert de eerste volledig elektrische auto van eigen bodem te zijn. Maar dat zal hij natuurlijk pas zijn als hij echt in productie is.

Waarom 333?

De 333 staat voor z’n elektrische autonomie van 300 kilometer, de mogelijkheid om tot 3 inzittenden te vervoeren en het feit dat hij dat moet doen op 3 wielen. Maar B&C design dat de ontwikkeling van onder meer het koetswerk voor z’n rekening neemt, weet er meteen bij te vertellen dat er ook versies met vier plaatsen komen. Het bedrijf wil elk jaar tussen 100 en 150 voertuigen bouwen.

Concept car

Deze E-Car is een concept car. Nog lang niet af dus. Het bedrijf speculeert onder meer op de komst van tot zes verschillende versies. Andere eigenschappen: de mogelijkheid om hem op 3 uur vol te laden, 100km te rijden voor omgerekend 1 euro aan stroom, de mogelijkheid om als klant de auto helemaal aan je smaak te laten aanpassen. De prijs zou slechts € 20.000 bedragen, al is zelfs dat theoretisch.

Een dreamcar?

Rest alleen nog de keuze om de E-Car te laten debuteren op de Dreamcars van het Autosalon van Brussel, en niet tussen één van de andere stands. Eerder bizar, want prijs noch uitstraling (en al helemaal niet die van dit eerder matig afgewerkte prototype zonder interieur) lijken in lijn met de ambities van de salonorganisator. En van de beoogde topsnelheid van 130km/u ligt nu ook niemand te dromen.