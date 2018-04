Duitse automerken verkopen massaal veel auto's... aan zichzelf

Door: ADD

Een studie van de universiteit Duisburg-Essen toont aan dat de Duitse autofabrikanten ontzettend graag bij zichzelf shoppen. En op die manier belanden steeds meer auto's in een zeer korte tijd op de tweedehandsmarkt.

Eén op tien op naam van fabrikant

In 2014 stond bijna tien procent van alle nieuwe inschrijvingen in Duitsland op naam van de constructeurs zelf. Bij VW en Porsche zijn de cijfers nog opmerkelijker, daar staat meer dan een vijfde op het bedrijf geregistreerd. En maar liefst een derde van alle in Duitsland ingeschreven Golfs zijn in het bezit van VW-medewerkers.

Verovering van marktaandeel door verhoogd aanbod jonge directiewagens

Veel van die auto's eindigen al snel op de tweedehandsmarkt als jonge directiewagens. Met weinig gereden kilometers dus en vooral aan hoge kortingen op de catalogusprijs. Met een dergelijke truc proberen sommige fabrikanten om hun inschrijvingscijfers de hoogte in te jagen.

Werknemers leasen de auto's

Duitslands marktleider Volkswagen ontkent de trend. Hun woordvoerder wijst erop dat bijna al deze voertuigen firmawagens zijn, wat eveneens geldt voor het VW-model met het hoogste aantal inschrijven, de Golf. Ook bij Opel halen ze het leasing argument boven. Bij hen bedraagt het aandeel op zichzelf ingeschreven voertuigen overigens 9,3 procent. Lexus, Ford en Smart doen beter met respectievelijk 7,6%, 4,3% en 3,0%.