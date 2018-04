McLaren 650S Project Kilo

Door: BV

McLaren Special Operations heeft weer een nieuwe creatie klaar. Die heet ‘Project Kilo’, omdat dat beter klinkt dan ‘heel veel carbon’. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer.

Carbon, carbon, carbon

Deze McLaren 650S heeft meer carbon koetswerkpanelen dan ooit tevoeren. Onder meer het instrumentarium, het dak, een deel van de motorkapafdekking, de deurdorpels, achterspoiler en de diffuser zijn uitgevoerd in het lichtgewicht materiaal.

En één klein vogeltje

Links en rechts heeft McLaren met oranje accenten gestrooid. En het hitteschild voor de uitlaat is uitgevoerd in 24-karaats goud. Een verwijzing naar legendarische McLaren F1. En tenslotte staat er op het motorcover ook nog een afbeelding van een vogeltje. Een kiwi, wat volgens het bedrijf een referentie is naar Nieuw Zeeland, waar oprichter Bruce McLaren geboren is.