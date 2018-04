Politie Dubai pakt weer uit

Door: AUTO55

Dat de politie van Dubai een veelvoud aan exclusieve (sport)auto's bezit, is algemeen geweten. Zo werd er 2013 nog een McLaren MP4-12C aan de vloot toegevoegd. Maar de lijst is veel uitgebreider dan dat. Een Mercedes SLS, Lamborghini Aventador, Ferrari FF en zelfs een Aston Martin One-77 zijn maar een greep uit het aanbod. En nu komt daar dus nog een Lexus RC F in politieplunje bij. Auto55.be voelde zo'n 477pk sterke bolide eind vorig jaar aan de tand en liet zich verleiden tot het betere scheur- en stuurwerk. Of de ambtenaren in Dubaï dat ook gaan mogen, is nog maar de vraag. In de regel worden de zeer krachtige politiewagens ginds ingezet om op parades mee uit te pakken, en dit met een vrouwelijke pilote achter het stuur om het risico op machogedrag tot een minimum te beperken. In België kost een Lexus RC F minstens € 85.910.

Het is overigens niet enkel de politie van Dubai die uitpakt met controversiële politievoertuigen. De lokale zone Aalter-Knesselare heeft sinds kort een Knight Rider-achtige Skoda Octavia RS met nummerplaatherkenning in dienst en ook elders ter wereld zijn er boevenvangers om naar uit te kijken. 5 daarvan hebben we voor je op een rijtje gezet.