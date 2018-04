Porsche 911 Carrera S voor plastic mannetjes

Door: ADD

Dit doet het hart van grote en kleine kinderen sneller slaan. Speelgoedfabrikant Playmobil brengt voor het eerst een replica van een echte auto op de markt. En die eer valt te beurt aan een vuurrode Porsche 911 Carrera S. De mini-Porsche is een exacte kopie van zijn beroemde grote broer alleen is hij stukken betaalbaarder: voor circa € 40 is hij al de jouwe.

Met alles erop en eraan

Maar dat is niet alles. In de doos vind je niet alleen tuning stuff zoals een voorbumper, achterspoiler en rode velgen, maar ook bijbehorend gereedschap, krik en mecanicien. Het dak van de coupé is afneembaar. Een lichtmodule doet koplampen en achterlichten oplichten, net zoals het dashboard. En wie is de Porsche beu is, bouwt eenvoudigweg de toonbank met display op en verkoopt de bolide. Maar wie wil dat nu!