Garagisten snakken naar adem

Door: ADD

Federauto, de autosector-federatie, heeft de financiële situatie van de Belgische autodealers en -herstellers laten evalueren en is tot de conclusie gekomen dat de afgelopen tien jaar het aantal automobielbedrijven in ons land bijna gehalveerd is van 4.200 naar 2.200. En die zorgwekkend tendens zal zich de komende vijf jaar alleen maar versneld voortzetten.

Winstmarge van 0,9 procent

Niet de autoverkoop is het probleem, al bij al is de Belgische markt relatief stabiel. Het zijn vooral de almaar kleiner wordende winstmarges die kopzorgen veroorzaken. Zo lezen wij in De Tijd dat “de afgelopen vijf jaar de toch al magere nettowinstmarge van autoverkopers van 1,4 procent van de omzet naar 0,9 procent zakte. Vooral Citroën- en Toyota-dealers hebben het moeilijk: zij moeten het doen met een gemiddelde winstmarge van 0,5 procent. Volvo-dealers springen er met een gemiddelde winstmarge van 2,7 procent dan weer fors bovenuit.”

Automerken spelen bedenkelijke rol

Aan de sombere cijfers ligt een combinatie van oorzaken ten gronde: kleinere auto’s zijn populairder dan ooit, recente auto’s moeten minder vaak op onderhoud, het carrosseriewerk neemt af (door de komst van rijhulp- en detectiesystemen) en bovendien worden dealers steeds weer geconfronteerd met grote investeringen, vaak opgelegd door de automerken. Enerzijds door toegenomen stockdruk en anderzijds door aansporingen om showrooms en ateliers om de haverklap aan te passen.

Autosupermarkten

Guy Crab, de secretaris-generaal Federauto zegt in De Tijd dat er meer en meer autohypermarkten zullen komen. Zoals nu in Duitsland al het geval is. Eén immense dealer verkoopt modellen van verschillende merken en groepen. “Voor de kleinere spelers zit er weinig anders op dan sluiten of specialiseren: Of als ‘local hero’ waarbij de dealer heel dicht bij zijn klant staat, of als 'mobility service provider' waarbij de autodealer zich ontpopt tot verkoper van alle soorten mobiliteit: van de plooifiets via het treinabonnement tot de deelauto.”