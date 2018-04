Magna Mila Plus: orgaandonor voor hybrides

Door: BV

Magna-Steyr klinkt autoliefhebbers veelal bekend in de oren, maar het is moeilijker om er een automerk aan te koppelen. Dat komt omdat het bedrijf tegenwoordig uitsluitend auto’s bouwt in opdracht van andere merken. Onder meer de Mercedes G-Klasse loopt uit de productiehallen van het Oostenrijkse bedrijf.

Je moet ook wat kunnen

Als onafhankelijke onderneming moet Magna natuurlijk ook hengelen naar opdrachten. Op dezelfde manier als Bertone, Pininfarina, Karmann of Matra dat lange tijd deden. Dat die markt erg competitief en moeilijk is, mag blijken uit het feit dat geen enkel bedrijf uit bovenstaande lijst z’n productievestiging nog in orde heeft. Magna-Steyr is dus een uitzondering en dat wil het graag blijven. En dan is wat prospectie aan de orde. Dat doet de onderneming op het Autosalon van Genève, waar alle grote bonzen uit de sector samentroepen, met deze Mila. Een afkorting van Magna Innovation Leightweight Auto. Die concept moet aantonen dat het bedrijf de meest uitdagende projecten aankan.

Innovatieve aandrijflijn

De aandrijflijn uit een driecilinder-benzinemotor die fungeert als aggregaat voor het opwekken van stroom, om hiermee via twee elektromotoren – op elke as eentje – de wielen aan te drijven. Opladen van de accu's doet de plug-in hybride zelf of via het stopcontact. Oké, het is geen technologie die we niet eerder zijn tegengekomen, maar voor (kleinere) automerken die de parate kennis ontberen om zo'n hypermoderne aandrijflijn te ontwikkelen, kan Magna wel een handje helpen.

Niet naar de koets kijken

Magna kan de aandrijflijn al snel productieklaar hebben. Afhankelijk van de auto waar die ingebouwd wordt, kan er tot 70 kilometer volledig elektrisch gereden worden, en dat is relatief veel voor een plug-in hybride. Zo komt de enigszins vergelijkbare i8 slechts 37 kilometer ver op enkel zijn accupakket. Vanuit stilstand naar 100 km/u accelereren is met de Mila achter de rug na 4,9 seconden. Interesse? Bedrijven kunnen zich melden in Oostenrijk. Zoals gezegd, een productieversie hoeft er helemaal niet zo uit te zien als deze sportieve tweezitter. Magna kan de technologie ook aanpassen om in bijna elk ander koetswerk te passen.