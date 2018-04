​Hoe je een doodgewone Opel Tigra voor 55.750 euro verkoopt

Door: ADD

De Duitser Firat Demirhan wilde zijn auto eigenlijk helemaal niet verkopen. De groene Tigra met lichtbruin interieur heeft hem namelijk (zo goed als) nooit in de steek gelaten. Maar dat was buiten zijn zwangere vriendin gerekend. Onder lichte dwang plaatste hij de kleine coupé op Ebay. En gisteren eindigde die veiling met een wonderlijk hoogste bod: € 55.750!

Zulke ongelooflijke bedragen voor oude tweedehandsauto's worden meestal enkel geboden als er een prominente voormalige eigenaar in het spel is. Tien jaar geleden betaalde een bieder bijna € 190.000 voor een VW Golf, die ooit van paus Benedictus XVI. was. Of onlangs betaalde iemand in de VS nog € 108.000 voor de oude Cadillac DTS van Warren Buffet, de op één na rijkste man ter wereld.

3205 woorden

Maar Firat Demirhan is helemaal geen bekende man, ook in Duitsland niet. Wat hij dan wel gedaan heeft? Hij schreef een heus epistel bij zijn advertentie op Ebay. In 3205 woorden beschreef hij zijn auto. En hij vertelde over zijn vroegere Golf 4, zijn carrière als pizzakoerier, over zijn broer, die zijn auto ooit in schroot reed en over zijn vriendin, die op weg naar de bioscoop was...

De kracht van de sociale media

De man had eigenlijk gehoopt dat hij nog € 700 à 800 voor zijn autootje zou krijgen. Maar de vele pagina's Ebaytekst beslisten daar anders over. Eerst via Facebook, daarna ging het verhaal over het hele internet viraal. Talloze media pikten Firats advertentie op. Een paar uur voor het einde van de veiling mocht de Duitser zelfs met zijn auto in een Duitse tv-show opdraven.

Ook marketingmaschine Opel doet gretig mee

Het verhaal kwam uiteindelijk Opelbaas Karl-Thomas Neumann ter ore. En die tweette „Firat, ich verstehe Ihre Liebe für den Tigra. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einen Opel fahren.” Prompt gaf Opel de aanstaande vader een Astra Sports Tourer in bruikleen.

Wees realistisch

Dat hij de geboden € 55.750 ook werkelijk zal krijgen, dat denkt Firat niet. Hij gaat ervan uit dat geen enkel normaal persoon zo veel geld voor zo'n auto betaalt. Veel bieders hadden zich enkel op Ebay ingelogd om de prijs omhoog te drijven, vermoedt hij. Dus moet hij nu nog wel uitpluizen wie het hoogste oprechte bod gedaan heeft. Een luxeprobleem lijkt ons.