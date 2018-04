Aston Martin aan de crossover: DBX

Door: BV

Aston Martin heeft in Genève het doek van de DBX gehaald. Dat is een concept car die, volgens CEO Andy Palmer, onvermijdelijk de weg naar de toekomst wijst. Het is een crossover die in staat moet zijn om een nieuw soort klant naar Aston Martin te lokken. Want wie geen crossover aanbiedt, telt niet mee. Eigenlijk is dat nu al zo, maar in de toekomst wordt het nog een graadje erger.

Aston Martin DNA

De Britten kijken dus tegen de weinig benijdenswaardige taak aan om hun karakteristieke sportwagendesign te vertalen naar een model dat wat hoger op de poten staat en plaats biedt aan vier inzittenden. Met dat laatste heeft Aston Martin inmiddels al wat ervaring. Het bracht immers eerst de Rapide op de markt - eigenlijk een echte sportwagen met vier zitplaatsen - en introduceerde afgelopen jaar de Lagonda. Dat is dan weer een erg snelle limousine.

Bij deze DBX herkennen we in elk geval de ronde mistlichten en ver doorlopende koplampen, naast de karakteristieke grille van de producten van het merk. Het interieur dankt z’n futuristische look vooral aan het doorgedreven gebruik van Nubuck-leder. Daarnaast is het best herkenbaar.

Elektrische aandrijving

Erg veel details hangen de Britten ons wat de aandrijving betreft niet aan de lippen. De DBX is in elk geval een elektrische auto, met motoren die in de wielen zijn geplaatst. De voeding komt van lithium-sulfer batterijen. De auto probeert zo veel mogelijk remenergie te recupereren, maar als er fel vertraagd moet worden, staan carbon-keramische schijven present. Computers kunnen zich inmiddels moeien met elk aspect van het rijden, ook met de besturing. Die is eveneens ‘by wire’.