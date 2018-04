Met een gerust hart door oorlogsgebied met de USSV Rhino

Door: BV

Wie goed kijkt, bespeurt in het uiterlijk nog wat sporen van de Ford F-450 Super Duty 4x4 die als basis diende. Die is eigenlijk al niet om mee te spotten, maar USSV doet er niet nog een schep maar een hele hoop bovenop. Deze Rhino GX gedoopte dinosaurus is zo groot dat een Range Rover er klein naast lijkt. En er is meer aan de hand dan alleen maar de maat.

Bomproof

De Rhino wordt aangedreven door een 362pk sterke 6,7l V10 diesel. Dat is de motor waarmee Ford de Super Duty levert. Hij is ook nog eens voorzien van versterkte schokbrekers, een hydraulische ophanging, geventileerde remschijven en opgewaardeerde remklauwen. Eromheen zit een speciale staalconstructie. Dat is pantser. Waar de Rhino allemaal tegen bestand is, wordt er niet bijgezegd, maar je lijkt met een gerust hart dwars door oorlogsgebied te kunnen rijden.